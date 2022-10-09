На пожаре в Волжском районе Саратова пострадал мужчина. Об этом сообщает ГУ МЧС по Саратовской области.

Вчера, 8 октября, в Саратове произошел пожар. Примерно в 10:51 службой 112 было зафиксировано обращение о пожаре в частном доме на улице Рубиновой в Волжском районе. Помимо частного дома горели еще и надворные постройки. Общая площадь пожара составила 126 квадратных метров. Тушением занимались 4 пожарных расчета.

В результате пожара пострадал 46 лет, получив ожоги первой степени. Причины пожара устанавливаются.

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