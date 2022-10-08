Владимир Путин наградил саратовских медиков и железнодорожника. Текст указа опубликован на сайте правовой информации.

За заслуги в области здравоохранения и многолетнюю добросовестную работу званием «Заслуженный врач РФ» награждены:

– Заведующая отделением Балаковской городской клинической больницы Ирина Власова;

– Заместитель главврача по медицинской части Саратовской областной клинической туберкулезной больницы Ирина Иноходова;

– Врач Саратовской городской клинической больницы № 1 имени Гордеева Алексей Петренко;

– Врач Саратовской областной инфекционной больницы имени Иванова Надежда Реброва;

– Врач городской клинической больницы № 2 имени Разумовского Татьяна Резникова;

– Заведующий службой Саратовской областной клинической больницы Алексей Фисун.

Звание «Заслуженный работник здравоохранения РФ» получил медбрат Саратовского клинического госпиталя для ветеранов войн Дмитрий Черешнев.

Звание «Заслуженный работник транспорта РФ» получил начальник Приволжской дирекции моторвагонного подвижного состава РЖД Михаил Жирун.

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