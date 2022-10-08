Указом президента в Саратовской области назначены семь судей. Текст указа опубликован на сайте правовой информации.
В различные районы нашего региона назначены:
– Председатель Ершовского районного суда – Дмитрий Елтарев;
– Председатель Советского районного суда – Александр Козлов;
– Заместитель председателя Балашовского районного суда – Олег Понамарев;
– Заместитель председателя Волжского районного суда – Дмитрий Серов;
– Судья Вольского районного суда – Денис Николаев;
– Судья Октябрьского районного суда – Дмитрий Апокин;
– Судья Фрунзенского районного суда – Юлия Павлова.
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