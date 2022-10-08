Указом президента в Саратовской области назначены семь судей. Текст указа опубликован на сайте правовой информации.

В различные районы нашего региона назначены:

– Председатель Ершовского районного суда – Дмитрий Елтарев;

– Председатель Советского районного суда – Александр Козлов;

– Заместитель председателя Балашовского районного суда – Олег Понамарев;

– Заместитель председателя Волжского районного суда – Дмитрий Серов;

– Судья Вольского районного суда – Денис Николаев;

– Судья Октябрьского районного суда – Дмитрий Апокин;

– Судья Фрунзенского районного суда – Юлия Павлова.

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