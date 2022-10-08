Фото: Авито

В Энгельсе срочно продают 47-летний французский самолет, объявление о продаже владелец разместил на сайте «Авито».

- Наработка с начала эксплуатации — 1200 часов. Из них 100 в России. Перелетел своим ходом. Оверхолов не было. Состояние идеальное, как технически так и внешне. Не зарегистрирован. Все документы для оформления есть. Срочно! - сообщает продавец.

За четырехместный французский самолет Socata 893E владелец хочет получить 5,9 миллиона рублей. Сейчас летательный аппарат находится на посадочной площадке в Шумейке.

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