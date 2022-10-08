Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 382 человека

Сегодня, 8 октября, в Саратовской области зарегистрировано 548 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе с начала эпидемии заболело 292 198 человека. Выздоровело 282 697 человек, из них 459 - за последние сутки. 283 человека лежат в ковидных госпиталях, а 3 217 - лечатся дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Балашовском районе — 77 человек, Саратове - 61, Балаковском - 53, Энгельсском - 47, Калининском - 29.

У 20 больных выявлена пневмония, еще у 361 - признаки ОРВИ, у одного болезнь протекает бессимптомно.

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