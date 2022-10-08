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Общество8 октября 2022 6:04

В Саратове на два дня закроют проезд через Кумысную поляну

Наталья Иванова

В Саратове на два дня закроют проезд через Кумысную поляну, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрыто будет движение из Заводского района по улице Большой Лесопарковой от Ново-Астраханского шоссе до поселка Рейник с 8:00 10 октября до 8:00 12 октября.

Ограничение связано с ремонтом участка трассы Саратов-Волгоград.

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