В Саратове на два дня закроют проезд через Кумысную поляну, об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Перекрыто будет движение из Заводского района по улице Большой Лесопарковой от Ново-Астраханского шоссе до поселка Рейник с 8:00 10 октября до 8:00 12 октября.

Ограничение связано с ремонтом участка трассы Саратов-Волгоград.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.