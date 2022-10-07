Балаковца осудили за разбой на 9 мая. Об этом рассказали в пресс-службе региональной прокуратуры.

Ведомство установило, что 9 мая ранее судимый 33-летний житель Балаково вместе со своим приятелем выпивали возле магазина по адресу Саратовском шоссе, 37.

Мужчина напал на собутыльника, несколько раз ударил его по голове и забрал портативную колону и зарядное устройство к ней.

Заведено уголовное дело о разбое. Суд назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

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