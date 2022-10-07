Виталий Зеленин
В ходе СВО на территории Украины погиб уроженец Саратовской области Виталий Зеленин. Об этом сообщает администрация Петровского района.
Уроженец Петровского района Виталий Зеленин погиб в ходе специальной военной операции. Губернатор Роман Бусаргин выразил соболезнования родным и близким Зеленина.
— Сегодня мы прощаемся с патриотом своей Родины, настоящим героем и верным товарищем. Виталий Дмитриевич храбро и мужественно защищал соотечественников от жестокости и несправедливости. Мы гордимся мужеством нашего земляка и разделяем с его родными боль утраты, — высказался глава региона
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