Саратовцев ждут на ярмарке выходного дня

Завтра, 8 октября в Саратове пройдет традиционная ярмарка выходного дня, напоминает пресс-служба мэрии.

Еженедельное мероприятие как обычно пройдет на Театральной площади. В продаже для жителей города будет представлена плодоовощная продукция, хлебобулочные, мясные изделия, товары народного промысла и многое другое.

Ярмарка работает с 8:00 до 15:00.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.