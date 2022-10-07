фото: Архив КП

В 2022 году в Саратовской области родилось более 12 тысяч детей. Об этом сообщает пресс-служба управления по делам ЗАГС.

За 9 месяцев 2022 года в Саратовской области зарегистрировали 12 465 младенцев. Большинство новорожденных в Ленинском районе - 1800. В Энгельсском ЗАГС зарегистрировали 1700 ребенка, а в Заводском - 1000.

Больше всего детей рождалось в марте (1502), августе (1491) и июне (1481 ребенка соответственно).

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