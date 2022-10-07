фото: архив КП
Жительницу Саратова осудили за кражу у уроженца Ганы на теплоходе. Об этом сообщает служба Южной транспортной прокуратуры.
По данным ведомства, в конце июля на теплоходе «Волга-1». Во время дискотеки житель Ганы оставил на столике барсетку, в которой лежали два телефона, документы и банковские карты.
Ущерб составил 40 тысяч рублей. Была задержана 27-летняя жительница Саратова.
На нарушительницу завели уголовное дело по статье о краже. Суд оштрафовал женщину на 25 тысяч рублей и потребовал возместить ущерб.
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