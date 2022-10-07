фото: архив КП

Жительницу Саратова осудили за кражу у уроженца Ганы на теплоходе. Об этом сообщает служба Южной транспортной прокуратуры.

По данным ведомства, в конце июля на теплоходе «Волга-1». Во время дискотеки житель Ганы оставил на столике барсетку, в которой лежали два телефона, документы и банковские карты.

Ущерб составил 40 тысяч рублей. Была задержана 27-летняя жительница Саратова.

На нарушительницу завели уголовное дело по статье о краже. Суд оштрафовал женщину на 25 тысяч рублей и потребовал возместить ущерб.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.