фото: Саратов онлайн

В Саратове упавшие деревья снесли балкон двухэтажного дома. Об этом стало известно из социальных сетей.

Сегодня, 7 октября, в городском сообществе «Саратов онлайн» появилась анонимная публикация. По словам автора, в Заводском районе Саратова, по адресу 4-ая Нагорная, 34 упало второе дерево за три месяца. Первое дерево снесло жителям балкон. Второе же дерево выдернуло опору газовой трубы.

— Ладно что оно упало и его никто не убирает уже какой день, но есть еще два дерева и одно из них стоит из последних сил! Компания, за которой закреплена территория ничего не предпринимает, сколько бы не писали, не звонили. Говорят слишком дорого выходит дерево спилить, а не дорого будет, если рухнет на машину или не дай бог на человека? Почему люди должны ходить и бояться, что это дерево рухнет на них? — возмущаются местные жители.

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