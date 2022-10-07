Лада Мокроусова

Лада Мокроусова потребовала разобраться с переполненными школами Саратова. Об этом и.п. главы города рассказала у себя в телеграм-канале.

По словам чиновницы, мониторинг наполняемости образовательных учреждений показал, что школы укомплектованы недостаточно равномерно. Одни учебные заведения переполнены,а в других – большое количество свободных мест. Для того, чтобы сбалансировать этот показатель, был разработан ряд мер.

Мокроусова предложила определить границы территорий, закрепленных за школами, проработать план строительства школ в новых микрорайонах, проработать вопрос увеличения мест с помощью пристройки дополнительных корпусов и уравновесить материально-техническое оснащение и педагогический состав школ.

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