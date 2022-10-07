Среди саратовских детей растет число психических отклонений. Об этом вчера, 6 октября, на брифинге регионального минздрава рассказала главврач центра детской медицинской реабилитации Татьяна Менякина.

В регионе 2109 детей имеют психические заболевания. Татьяна Менякина отметила, что тенденция к росту психических расстройств у детей наблюдается сегодня во всем мире. В числе причин называют ухудшение здоровья родителей, некачественное питание с добавлением химических добавок, продукты с ГМО, алкоголизм, курение, беспорядочные половые связи.

Специалист добавила, что сегодня реабилитационные медицинские мероприятия для детей проводят пять медучреждений Саратовской области. В планах детского центра медицинской реабилитации - открытие новых отделений: круглосуточного и дневного стационара по 30 коек на каждое.

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