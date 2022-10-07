Подозреваемый

В Саратове грабитель выдавал себя за мастера по замене счетчиков. Об этом сообщает УМВД по городу Саратову.

По данным ведомства, в Саратове задержан 23-летний мужчина, грабивший пенсионеров под предлогом замены счетчиков. Злоумышленник звонил в квартиры к пожилым людям и предлагал заменить водяные счетчики. Далеко не все верили мошеннику, но часть соглашалась и пускала «мастера» к себе домой. Две 80-летние женщины лишились 11 и 14 тысяч рублей.

Мужчина был задержан, рассказал, что ранее был судим. Полицейские считают, что он может быть прическа не еще к нескольким подобным преступлениям.

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