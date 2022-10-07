Мобилизованные на полигоне
Роман Бусаргин посетил расположение мобилизованных в Саратовской области . Об этом глава региона рассказал в своем телеграм-канале.
По словам Губернатора, мобилизованные граждане приступили к военной подготовке. Они отрабатывают на полигоне тактические маневры в сформированных отрядах, налаживают взаимодействие с командирами, под руководством которых отправятся на выполнение боевых задач.
Бусаргин утверждает, что для подготовки военнослужащих имеется вся необходимая техника и боеприпасы. Много добровольцев, в том числе из других регионов ,относятся к подготовке максимально серьезно. Настрой боевой.
— Осмотрел казармы и столовую. Питание и проживание полностью организованы. По словам мобилизованных, все возникающие вопросы решаются оперативно. Со своей стороны отслеживаем все обращения, — заявляет глава региона.
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