У туриста из Пензы в Саратове украли видеорегистратор. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МВД.
В начале августа в полицию обратился житель Пензы, находящийся в Саратове проездом. По словам мужчины, на улице Барнаульской неизвестный разбил стекло передней пассажирской двери его машины и похитил из салона видеорегистратор.
Сотрудникам полиции удалось найти подозреваемого. После задержания 17-летний молодой человек сознался в содеянном и обещал возместить ущерб. Ему избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.
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