фото: Администрация города Саратова
Административная комиссия Саратова привлекла к ответственности ПАО «Т Плюс» и ООО «КВС». Об этом сообщает администрация города Саратова.
5 октября состоялось очередное заседание административной комиссии муниципального образования «Город Саратов»,в ходе которой было рассмотрено 236 дел.
172 нарушений относятся к физическим лицам. Вопросы касаются незаконной торговли, нарушений порядка и условий размещения сезонных аттракционов, расклейкой объявлений в неустановленных местах, сбросом мусора, неудалением надписей и объявлений со зданий и сооружений, созданием препятствий для подъезда к местам накопления твердых коммунальных отходов, купанием в местах, где установлены знаки безопасности на воде «Купаться запрещено!», самовольным изменением внешнего вида фасада здания.
Больше всего нарушений касаются размещения транспортных средств на зеленой зоне – 73 случая.
К ответственности привлечены должностные лица ПАО «Т Плюс», ООО «Концессии водоснабжения - Саратов», ЗАО «СПГЭС» за нарушение установленных сроков восстановления благоустройства после проведения земляных работ.
Сумма наложенных штрафов за комиссию составила более 300 тысяч рублей.
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