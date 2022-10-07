фото: Архив КП

В Саратове появится канатная дорога между Затоном и Зеленым островом. Информация об этом размещена на сайте администрации Саратова.

Саратовские чиновники планируют благоустройство Зеленого острова. Согласно данным документа, площадь Зеленого острова составляет 300 гектаров. В планах построить на острове экологический парк, рынок, магазины и информационные центры. Кроме того, в планах - построить два кафе, лодочный кинотеатр, а в лесном массиве появится веревочный парк.

Предполагается, что посетители будут добираться до острова по канатной дороге, которая соединит Затон и Зеленый остров.

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