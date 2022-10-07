Саратовский питомник направил восемь щенков на службу в Чувашию

Архив КП Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Саратовский питомник направил восемь щенков на службу в Чувашскую республику, об этом сообщает пресс-служба регионального УФСИН.

Клички щенков - Юстон, Юзеф, Юкас, Юта, Янка, Ява, Яза и Яша. Животные были проверены на соответствие стандарту породы и прошли курс первоначальной подготовки. Ранее в этом году 18 щенков уже были направлены в учреждения республики Дагестан, Самарской и Воронежской областей. Еще 25 ожидают распределения.

На новом месте службы верным помощникам предстоит пройти общий курс дрессировки. После изучения кинологом индивидуальных повадок, характерных особенностей и привычек служебной собаки для каждой будет определен специальный профиль, - рассказал начальник кинологической службы отдела организации службы охраны УФСИН России по Саратовской области майор внутренней службы Василий Черемисин.

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