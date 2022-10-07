Коронавирусом в Саратовской области за сутки заболели 433 человека

За минувшие сутки в Саратовской области коронавирусом заразились 433 человека. Об этом сегодня, 7 октября, сообщает региональный оперштаб.

Так, с начала пандемии в регионе зарегистрирована 291 816 случаев. Выписывались саратовцы 282 238 раз, за сутки – 622. В больницах остаются 278 человек, лечатся дома – 3 299.

В Саратове нашли 162 новых случая, в Балашовском районе – 122, а в Балаковском – 54.

Среди заболевших 41 ребёнок до шести лет, 49 детей – от семи до 14-ти, 10 подростков 15-17-ти и 111 человек старше 65-ти лет.

Пневмонию выявили у четырёх пациентов, остальные саратовцы переносят COVID-19 с симптомами ОРВИ.

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