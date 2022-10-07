Отопление в Саратове дали в 390 образовательных учреждений

На сегодняшний день, 7 октября, в Саратове тепло дали уже в 390 учреждений. Об этом сообщили в мэрии.

Чиновники уточнили, что отопление теперь есть в 135-ти детских садах, 106-ти школах и в 21-м образовательном учреждении.

Напомним, согласно постановлению и.п. главы города Лады Мокроусовой, отопление в многоквартирные дома Саратова дадут 10 октября.

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