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Общество7 октября 2022 6:12

Отопление в Саратове дали в 390 образовательных учреждений

Отопительный сезон стартует 10 октября
Дарья Васенина
Дарья Васенина

На сегодняшний день, 7 октября, в Саратове тепло дали уже в 390 учреждений. Об этом сообщили в мэрии.

Чиновники уточнили, что отопление теперь есть в 135-ти детских садах, 106-ти школах и в 21-м образовательном учреждении.

Напомним, согласно постановлению и.п. главы города Лады Мокроусовой, отопление в многоквартирные дома Саратова дадут 10 октября.

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