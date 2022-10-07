Фото: СУ СКР по Саратовской области
В Балтайском районе на пожаре сгорел мужчина. Об этом сообщили в СУ СК по Саратовской области.
Сегодня ночью, 7 октября, в Балтайском районе произошел пожар. Прохожий заметил горящий дом на улице Зеленой в селе Зубриловка. На место возгорания прибыли работники пожарной охраны, пожар удалось ликвидировать. В ходе в доме было найдено тело 56-летнего мужчины с ожогами.
По предварительным данным, причиной пожара могло стать неосторожное обращение с огнем. Назначена судмедэкспертиза. Все обстоятельства выясняются.
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