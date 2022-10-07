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Общество7 октября 2022 5:35

В Саратове на вертолете доставляли мужчину в коме

Евгений Бадиков
фото: Саратовская областная больница

фото: Саратовская областная больница

В Саратове на вертолете доставляли мужчину в коме. Об этом сообщает Саратовская областная клиническая больница.

Вчера, 6 октября, вертолет санавиации вновь доставил в Саратов тяжелого пациента из района.

Срочная медицинская помощь потребовалась 61-летнему жителю Новоузенска. Пациента с мозговым кровоизлиянием в состоянии тяжелой комы бригада врачей Областной клинической больницы транспортировала в отделение реанимации № 3.

В настоящее время больной находится под пристальным наблюдением анестезиологов-реаниматологов ОКБ.

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