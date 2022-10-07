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В Саратове отопительный сезон стартует 10 октября. Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 7 октября, рассказала исполняющая полномочия главы Саратова Лада Мокроусова.
По словам Мокроусовой, если в понедельник, 10 числа, кому-то не поступит тепло, то она ждет комментариях сообщения с указанием адреса.
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