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Общество7 октября 2022 5:30

В Саратове отопительный сезон стартует 10 октября

Евгений Бадиков
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В Саратове отопительный сезон стартует 10 октября. Об этом в своем телеграм-канале сегодня, 7 октября, рассказала исполняющая полномочия главы Саратова Лада Мокроусова.

По словам Мокроусовой, если в понедельник, 10 числа, кому-то не поступит тепло, то она ждет комментариях сообщения с указанием адреса.

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