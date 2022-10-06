В Саратове полицейские задержали подростков-дачных воров. Об этом сообщает городское УМВД.

По данным ведомства, примерно с середины сентября по начало октября пятеро саратовцев обратились к правоохранителям с заявлениями о кражах. У пенсионера из Волжского района пропали сварочный аппарат,шуруповерт, бензопила, дрель с отбойником, электролобзик, лазерный уровень, рубанок, медные провода, удлинители. Общая сумма ущерба устанавливается. Возбуждено уголовное дело.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий в отдел полиции были доставлены 15 и 18-летние парни. Они признались, что сдавали похищенное в комиссионные магазины, а вырученные деньги тратили. В отношении старшего из них возбуждено уголовное дело статье «вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления».

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.