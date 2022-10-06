Для саратовцев начали работать горячие линии по вопросам отопления. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии города.

У каждого района Саратова свой номер горячей линии, уточнили в мэрии.

Перечень номеров:

— Волжский район: 23-15-78;

— Заводской район: 96-40-50;

— Кировский район: 26-27-98;

— Ленинский район: 63-15-45 или 63-36-70;

— Октябрьский район: 39-29-19;

— Фрунзенский район: 65-98-76;

— Гагаринский район: 55-08-18.

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