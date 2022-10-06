фото: Дмитрий Владимиров
В Саратовской области сократят количество «ковидных» коек. Об этом сегодня, 6 октября, на традиционном брифинге рассказал министр здравоохранения Саратовской области Олег Костин.
По словам Костина, последнюю неделю заболеваемость коронавирусом снижается, что говорит о положительной динамике.
На данный момент в Саратовской области развернуто 420 коек для пациентов с коронавирусом, часть из этих мест будут перепрофилированы в ближайшие дни.
Костин напомнил, что саратовцам нужно вакцинироваться от COVID-19 Для этого работает 121 вакцинальный пункт, от коронавируса уже вакцинировали 4 532 подростка.
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