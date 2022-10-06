В Ленинском районе мужчину осудили за убийство собутыльника на заброшке

фото: СУ СКР

В Ленинском районе мужчину осудили за убийство собутыльника. Об этом сообщает СУ СКР по Саратовской области.

По данным ведомства, 16 февраля 34-летний саратовец выпивал вместе со своим приятелем в одной из нежилых квартир дома на улице Международной. Между мужчинами возник конфликт, и 34-летний мужчина бросился на собутыльника и избил его. Всего насчитали около 65 ударов по голове и различным частям тела. Потерпевший скончался на месте от травматического шока.

Злоумышленника задержали на следующий день, суд приговорил мужчину к 12 годам строгого режима.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.