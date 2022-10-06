Мария Усова призвала «Т Плюс» к добросовестной работе

Фото: Мария Усова

Сегодня, 6 октября в Саратовской областной думе прошли слушания о готовности районов и округов к отопительному сезону. Множество скользких вопросов возникло к работникам коммунальных служб.

- Правильно ли я понимаю, вы изначально просчитывали, что при действующем тарифе вы сможете поменять все трубы, которые теперь поменять не можете? Вы говорите, вам мешает низкая платежеспособность населения, большая дебеторская задолженность. Дебеторская задолженность присутствует на любом предприятии, вы можете под нее брать кредит и перекладывать трубы, не откладывая это на долгий срок. Складывается впечатление, что вы пытаетесь переложить ответственность на людей.

У вас есть восемнадцать бригад, которые вы привлекаете. Каким образом у вас производится контроль работ? Я знаю, что в рабочее время, когда крупный прорыв происходит и целый микрорайон остается без отопления, они ходят и ремонтируют за наличку трубы, у меня есть конкретный пример, - обратилась депутат Мария Усова к директору саратовского филиала «Т Плюс» Сергею Анташеву.

Сегодня, 6 октября в Саратовской областной думе прошли слушания о готовности районов и округов к отопительному сезону. Множество скользких вопросов возникло к работникам коммунальных служб.

- Правильно ли я понимаю, вы изначально просчитывали, что при действующем тарифе вы сможете поменять все трубы, которые теперь поменять не можете? Вы говорите, вам мешает низкая платежеспособность населения, большая дебеторская задолженность. Дебеторская задолженность присутствует на любом предприятии, вы можете под нее брать кредит и перекладывать трубы, не откладывая это на долгий срок. Складывается впечатление, что вы пытаетесь переложить ответственность на людей.

У вас есть восемнадцать бригад, которые вы привлекаете. Каким образом у вас производится контроль работ? Я знаю, что в рабочее время, когда крупный прорыв происходит и целый микрорайон остается без отопления, они ходят и ремонтируют за наличку трубы, у меня есть конкретный пример, - обратилась депутат Мария Усова к директору саратовского филиала «Т Плюс» Сергею Анташеву.

Тот так и не дал достойного ответа, отрицая сказанные ранее им же слова и ссылаясь на слишком высокую процентную ставку по кредитам. Более того, коммунальщик утверждал, что знает о взяточничестве в рядах собственных рабочих, но, тем не менее, никто до сих пор не наказан.

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