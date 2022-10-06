На набережной Саратова горожане засняли «водопад»

Сегодня, 6 октября, в Telegram-канале SARATOV DETKA опубликовали видео с коммунальным «водопадом» на набережной.
- Открытие очередных каскадных водопадов, - прокомментировал автор поста. На записи видно, как по Бабушкиному взвозу, по лестнице вода бурно течёт к ротонде.
Коммунальные службы пока не прокомментировали ситуацию.
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