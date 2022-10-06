В Саратовской области 73 сироты отказались принимать от государства жилье. Об этом рассказал председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин.

По словам чиновника, всего в 62-х регионах страны за первое полугодие 2022-го зафиксировано 1,7 тысяч случаев отказа. Саратовская область с 73 случаями занимает шестое место. На первом находится Тамбовская область, где 278 сирот решили не получать жилье.

- В основном отказываются из-за отсутствия развитой инфраструктуры, транспортного сообщения, работы в тех местах, где им предлагают жилые помещения, - объяснил Бастрыкин.

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