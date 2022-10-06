фото: КП-Саратов

В Саратовской области руководство регионального ПАО «Т Плюс» получило прокурорское представление. Об этом стало известно сегодня, 6 октября, в ходе депутатских слушаний, темой которой стала подготовка к отопительному сезону 2022-23.

Руководство регионального филиала ПАО «Т Плюс» получило прокурорское представление из-за коммунальных проблем. Прокурор Саратовской области Сергей Филипенко отметил, что не соблюдаются сроки замены и реконструкции магистралей теплосетей. Не закончен в установленный срок работы на Технической, Киселева, а на Тверской уровень готовности объекта составляет лишь 2 процента.

В 42 домах по данным на 5 октября не было горячей воды с серьезным нарушением сроков. Руководителю саратовского филиала «Т Плюс» внесли представление. Принято решение о возбуждении административного дела по статье 7.32 КоАП (Нарушение порядка заключения, изменения контракта). Готовится информация генеральному директору ПАО «Т Плюс» для дачи оценки эффективности работы регионального филиала.

Кроме того, компанией «Т Плюс» не исполнена треть пунктов предписаний Ростехнадзора по ремонтным работам центральных тепловых пунктов и котельных.

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