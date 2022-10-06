На набережной Саратова с утра возникли каскадные водопады

Фото: Социальные сети

На набережной Саратова сегодня, утром 6 октября, возникли каскадные водопады. Видеозаписью поделились жители города в телеграм-канале «Saratov Detka».

Потоки воды на видео текут по Бабушкиному взвозу, по лестнице и к ротонде, далее стекая в Волгу.

Неизвестно, откуда взялось столько воды. Ливня этой ночью не наблюдалось и на видео небо достаточно ясное.

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.