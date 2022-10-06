фото: КП-Саратов

Павел Мигачев: «Т Плюс» должны работать в несколько смен, чтобы успеть в срок. Об этом стало известно сегодня, 6 октября, на депутатских слушания Саратовской областной думы.

Темой слушаний стала готовность городских округов к отопительному сезону 2022-23. Спикер облдумы Михаил Исаев отметил, что жители Саратова массово жалуются на отсутствие горячей воды в квартирах в октябре.

Мигачев отметил, что сотрудникам «Т Плюс» важно организовать на теплотрассах работы в несколько смен для оперативного завершения ремонтных работ. Согласно договоренности, «Т Плюс» обещали закончить ремонтные работы на теплотрассах до 10 октября 2022 года.

— По состоянию на 6 октября - 394 многоквартирных домов в регионе остаются без горячей воды, 237 из них - в Саратове. Более 50 домов - со сниженными параметрами горячего водоснабжения, - высказался министр.

На данный момент в регионе отопление дали только в 13 процентах жилых домов и в 58 процентах объектов социальной сферы. Официально, отопительный сезон в области стартует 15 октября.

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