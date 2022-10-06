Отопление дали в 320 школ и садиков Саратова

На сегодняшний день, 6 октября, в Саратове отопление дали уже в 320 учреждений. Об этом сообщили в мэрии.

Чиновники уточнили, что тепло подают в 102 детских сада, 78 школ и 19 прочих образовательных учреждений.

Напомним, по неподтверждённым данным, отопление в жилые дома должны дать ориентировочно 10 октября.

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