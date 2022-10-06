Гостиница Волга

Гостиницу «Волга» в центре Саратова вернут в федеральную собственность. Об этом сообщает прокуратура Саратовской области.

В 1994 году комитет по управлению имуществом Саратова продал сданные ему в аренду помещения ресторана «Волга» площадью 1,5 тысячи квадратных метров (является недвижимым памятником истории и культуры) ТОО КПФ «Волга-Астория».

В прокуратуре посчитали, что это было незаконно и обратились в Арбитражный суд Саратовской области с требованием признать продажу помещений ресторана в частные руки незаконным. Суд встал на сторону надзорного ведомства.

Здание общей площадью 6,2 тысячи кв. метров на проспекте Столыпина является объектом исторического и культурного наследия федерального значения.

Кассация также оставила решение суда первой инстанции без изменения, поэтому сделка о продаже помещений «Волги» признана ничтожной.

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