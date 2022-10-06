фото: СГЭТ

Утром в Саратове не ходили трамваи и троллейбусы. Об этом сообщает «СГЭТ» в своей официальной группе.

Сегодня, 6 октября, в Саратове остановилось движение электротранспорта. В 9:37 из-за опиловки дерева на пересечении Рахова и Белоглинской встали троллейбусы маршрутов №3 и №16, но в течении десяти минут движение возобновилось.

Кроме того, в 9:57 на пересечении Советской и Мирного переулка оборвалась контактная сеть, и трамваи сразу четырех маршрутов №№3,9,10,11 прервали свое движение. Ремонтная бригада выехала на устранение неполадок.

UPD: 10:40 - движение трамваев восстановлено.

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