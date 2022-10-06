фото: Архив КП
В центре Саратова отключили воду в двух микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС»
Сегодня, 6 октября, жители Волжского и Кировского районов города остались без воды.
Ориентировочно до 20:00 из-за работ на коммуникациях подача ресурса остановлена в границах улиц Соколовая - Большая Садовая - Вольская - Мясницкая.
Кроме того, ограничено водоснабжение на улице Чернышевского (четная сторона от Радищева до Первомайской). Вернуть воду так же обещают вечером, к 20:00.
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