фото: Архив КП

В центре Саратова отключили воду в двух микрорайонах. Об этом сообщает пресс-служба ООО «КВС»

Сегодня, 6 октября, жители Волжского и Кировского районов города остались без воды.

Ориентировочно до 20:00 из-за работ на коммуникациях подача ресурса остановлена в границах улиц Соколовая - Большая Садовая - Вольская - Мясницкая.

Кроме того, ограничено водоснабжение на улице Чернышевского (четная сторона от Радищева до Первомайской). Вернуть воду так же обещают вечером, к 20:00.

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