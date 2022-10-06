В Саратовской области за сутки коронавирусом заболело 548 человек

Сегодня, 6 октября, в Саратовской области зарегистрировано 548 новых случаев заболевания коронавирусом. Об этом сообщает региональный оперштаб.

Всего в регионе с начала эпидемии заболело 291 383 человека. Выздоровело 281 616 человек, из них 1 394 - за последние сутки. 282 человека лежат в ковидных госпиталях, а 3 484 - лечатся дома.

Наибольший прирост заболевших за сутки зафиксирован: в Саратове — 225, Балашовском районе — 91, Балаковском — 66, Энгельсском — 34, Романовском — 27, Татищевском — 11.

У 17 больных выявлена пневмония, еще у 531 - признаки ОРВИ.

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