фото: ГИБДД

В автокатастрофе в Пугачеве погибло три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 6 октября, в Пугачеве произошло ДТП. Примерно в 4:00 на Привокзальной площади автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 36-летней женщины на высокой скорости врезался в остановку. В результате столкновения автомобиль загорелся. Водитель, 19-летний пассажир и 23-летняя пассажирка скончались на месте.

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