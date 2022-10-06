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Происшествия6 октября 2022 5:35

В автокатастрофе в Пугачеве погибло три человека

Из сгоревшей машины людей спасти не удалось
Евгений Бадиков
фото: ГИБДД

фото: ГИБДД

В автокатастрофе в Пугачеве погибло три человека. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

Сегодня утром, 6 октября, в Пугачеве произошло ДТП. Примерно в 4:00 на Привокзальной площади автомобиль ВАЗ-2112 под управлением 36-летней женщины на высокой скорости врезался в остановку. В результате столкновения автомобиль загорелся. Водитель, 19-летний пассажир и 23-летняя пассажирка скончались на месте.

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