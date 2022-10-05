Говорунов лично ответит перед Бастрыкиным за пожар в общежитии саратовского медуниверситета

Сегодня, 5 октября, глава федерального Следственного комитета Александр Бастрыкин поручил разобраться в ситуации с пожаром в общежитии саратовского медуниверситета. Ответственным он назначил руководителя регионального управления Анатолия Говорунова.

Бастрыкин обозначил необходимость разобраться, как так случилось, что жизни студентов оказались под угрозой. Напомним, во вчерашнем пожаре пострадали пять человек.

Ход проверки поставили на контроль в центральном аппарате. Говорунову предстоит лично ответить перед московским руководством.

Напомним, вчерашний пожар начался около девяти вечера, огонь полностью потушили к половине одиннадцатого ночи. Жизням пострадавших, по заверениям регионального министра здравоохранения Олега Костина, ничто не угрожает.

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