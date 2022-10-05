Прокуратура пытается отсудить здание дочери бывшего мэра Саратова

Региональная прокуратура решила отсудить у дочери бывшего мэра здание в центре Саратова. Ответчиками в Арбитражном суде выступает ряд фирм-владельцев помещений.

Речь идёт о доме №55 на Московской. А среди организаций-собственников помещений: ООО «Эталон», ООО «Крона-С», ООО «Стелла», ООО «Московская-55», ООО «М.И.Г.- Монтаж», ООО «Альянс», ООО «ОФОРМИТЕЛЬ» и ООО «ЮВЕНТА».

Стоит отметить, что «Эталон» сделал пристройку к старому зданию. Вернуть в федеральную собственность надзорный орган хочет оба объекта. Кстати, учредитель упомянутой компании – дочь экс-главы города Олега Грищенко Анастасия Милютина.

На дом №55 уже наложили обеспечительные меры. А первое заседании назначили на 27 октября.

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