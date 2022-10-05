В Ленинском районе на неопределенный срок отключат светофор

Завтра, 6 октября, в Ленинском районе Саратова не будет работать светофор. Об этом предупредили в городской администрации.

Речь идёт о регуляторе на пересечении Панфилова и Бережной. Отключить его собираются для приведения в порядок. Срока окончания работ чиновники не сообщили.

В мэрии напомнили, что в таких ситуациях ориентироваться автомобилистам нужно по знакам приоритета.

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