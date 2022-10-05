В Саратове обновили Доску Почета

фото: Дмитрий Владимиров

Сегодня, 5 октября, в Саратовском сквере Первой учительницы прошла торжественная церемония обновления доски почета. Рядом с памятником первой учительнице собрались награждаемые — учителя и ученики из образовательных учреждений Саратовской области, отличившиеся особыми заслугами.

Среди них — преподаватели школ и техникумов, победители олимпиад, спортсмены и деятели сферы образования. 21 педагог и 28 учеников.

С поздравительной речью выступил министр образования Саратовской области Михаил Орлов.

— Во все сложные периоды в жизни страны роль учителя возрастала. Желаю добрых, понимающих родителей и любознательных учеников, — отметил он.

В завершение церемонии ученики Кадетской школы торжественно возложили цветы к памятнику первой учительницы.

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