фото: МЧС

В Кировском районе Саратова загорелся салон связи. Об этом сообщает региональное управление МЧС.

Сегодня, 5 сентября, в 10:15 диспетчером МЧС был зафиксирован сигнал о возгорании в павильоне салона связи «Билайн» на улице Танкистов. Пламя распространилось на площадь в 20 кв. м. Тушить пожар выезжали две единицы техники, ликвидировать пламя удалось через 20 минут.

К счастью, пострадавших нет.

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