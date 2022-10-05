фото: пресс-служба Минсельхоза

Пропавший памятник «Саратовской гармошке» обнаружился в Москве на агропромышленной выставке. Об этом сообщает минсельхоз Саратовской области.

Памятник «Саратовской гармошке» на проспекте Столыпина временно демонтировали и отправили в Москву для агропромышленной выставки «Золотая осень – 2022».

Делегация Саратовской области во главе с зампредом Правительства области – министром сельского хозяйства области Романом Ковальским принимает участие в Российской агропромышленной выставке «Золотая осень 2022» - одном из самых крупных профессиональных мероприятий России, которое в этом году проходит в 24 раз.

На выставку съехались представители около 30 регионов России – от Краснодарского края до Республики Алтай.

Как и в прошлые годы, в этом году делегация Саратовской области является одной из самых многочисленных – в нее вошли около 60 специалистов и руководителей регионального АПК из Балашовского, Балаковского, Вольского, Аткарского, Энгельсского, Хвалынского и других районов

Выставку также посетил и губернатор Роман Бусаргин.

—Наш стенд расположен на одной из центральных экспозиций, так как Саратовская область остается одним из ключевых регионов в сфере агропромышленного комплекса. В настоящее время мы занимаем 5 место в России по объемам производства зерна и входим в топ-10 субъектов по обеспеченности продовольствием собственного производства, - отметил губернатор.

Также Роман Бусаргин планирует принять участие в пленарном заседании выставки, где выступит председатель правительства РФ Михаил Мишустин.

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