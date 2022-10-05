В Саратовской области 24 частных самолета. Об этом стало известно сегодня, 5 октября, в ходе пресс-конференции с региональной ФНС.

Говоря об имущественных налогах, Юлия Ванюшкина рассказала, что в 2022 году сумма имущественных налогов, подлежащих уплате в бюджет, составила 4,2 млрд рублей, что на 200 млн больше прошлогоднего показателя. Это связано с ростом количества объектов налогообложения, - уточнила чиновница.

По данным деклараций о налогах за 2021 год, в Саратовской области 11 миллиардеров, в 2020 их было 10. 24 саратовца владеют самолетами, и еще 16500 человек заработали за год свыше миллиона. Информацией поделился заместитель руководителя ФНС Александр Борзов

ОБРАЩЕНИЕ К ЧИТАТЕЛЯМ

Подписывайтесь на наши группы в Telegram и ВКонтакте и следите за новостями.

Добавьте КП-Саратов в основные источники на Яндекс.Новости и в избранное на сервисе Google Новости.