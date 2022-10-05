фото: МЧС

В Энгельсе сгорела иномарка. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Саратовской области.

Сегодня, 5 октября, в Энгельсе произошел пожар. Примерно в 10:02 на пульт «01» поступил сигнал о возгорании автомобиля на Площади Свободы, неподалеку от дома 1Г. У черного универсала Volkswagen Passat загорелся моторный отсек.

Тушить пожар выезжал один расчет, обошлось без пострадавших.

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