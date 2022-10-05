Фото: Следственный комитет

Житель Саратова обвиняется в убийстве женщины, об этом сообщает региональное управление Следственного комитета.

По данным следствия, вечером 14 июля этого года, 52-летний мужчина пришел со своей подругой в гости к 61-летней знакомой в квартиру по улице Мелиораторов. В ходе распития алкогольных напитков между злоумышленником и хозяйкой квартиры произошел конфликт. Мужчина несколько раз ударил собутыльницу кулаком в голову. Травмы оказались смертельными.

Следователями были собраны исчерпывающие доказательства вины. Уголовное дело направлено для рассмотрения в суд.

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